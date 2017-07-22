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Mısır Ortadoğu'nun en büyük üssünü açıyor

Mısır, İskenderiye'ye 63 kilometre uzaklıkta Ortadoğu ve Afrika'nın en büyük üssünü açacak.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:27
Mısır Ortadoğu'nun en büyük üssünü açıyor

Haberiyat'ın haberine göre Mısır, Marsa Matruh vilayetine bağlı Hammam bölgesinde, İskenderiye'nin 63 kilometre batısında Ortadoğu ve Afrika'nın en büyük askeri üssünü açmaya hazırlanıyor.

Hammam bölgesindeki üs Dabaa nükleer santral projesi ve petrol kuyularının güvenliğini sağlayacak.

Üs 1993 yılında Hammamda inşa edilen Askeri yerleşim alanına kuruldu.

Üste konuşlandırılacak askeri birimlerin iskanı için bin 155 bina tahsis edildiği ve üsteki mevcut yolların 72 kilometreyi bulduğu bildirildi. Ayrıca ortak tatbikatlara katılacak askeri birimler için bin 600 kişi kapasiteli misafirhane ve spor kompleksleri inşa edildi.

Açılışa Körfez ülkelerinden birçok devlet temsilcisinin katılacağı açıklandı.

Mısır'da Abdulfettah es-Sisi yönetiminin Libya'da General Hafter birliklerini desteklediği biliniyor. Bölgede bu çapta bir üssün kurulması Mısır'ın güvenliğinin yanında Libya'daki müttefiklerini destek amacı güttüğü yorumları yapılıyor.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:27
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