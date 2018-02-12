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Mısır ordusu Sina'da ilerliyor

Mısır Ordusu Sözcülüğünce bu sabah Televizyondan yapılan açıklamada Sina Yarımadasındaki cihat yanlılarına yönelik operasyonlarda 12 savaşçının öldürüldüğü ve 92 ‘şüphelinin’ de tutuklandığı ifade edildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:26
Mısır ordusu Sina'da ilerliyor

Ordunun açıklamasında Sina’da düzenlenen hava saldırılarında militar güçlere ait onlarca hedefin imha edildiği belirtildi.

Darbeci Abdulfettah Sisi’ye bağlı askeri güçler, barışçıl protestolar için Rabia Meydanında toplanan sivil Mısırlılara ateş açarak binlercesini öldürmüş ve tutuklamıştı.

Cuma günü başlatılan Sina Yarımadasına yönelik operasyonlarda şimdiye kadar toplam 28 cihat yanlısı Mısırlının öldürüldüğü açıklandı.

60 HEDEF DE HAVA SALDIRILARIYLA VURULDU

Mısır, Mart ayında düzenlenecek seçimlere hazırlanırken ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Sisi komutasındaki darbeyle girdiği hapishanedeki mahkumiyetini sürdürüyor.

Darbeci general Abdulfettah Sisi’nin rakiplerini hapse attırdığı yada seçimlerden çekilmesi için anti-demokratik yollara baş vurduğu yönündeki haberler giderek artıyor. 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 15:26
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