Mısır Ordusu 'operasyon başlıyor' demişti! Bilançosu ortaya çıktı

Mısır ordusu resmi sözcüsü Albay Temir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, "Sina Yarımadası'nda gerçekleştirilen '2018 Sina Operasyonu' kapsamında Ariş kentinde 10 militan etkisiz hale getirildi. Yarımadanın farklı bölgelerinde aralarında yabancıların da bulunduğu 400 kişi gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde önceden belirlenen 143 hedef imha edilirken, teröristler tarafından açılan 15 tünel de yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan yabancıların hangi ülkelerin vatandaşı olduğu hakkında bilgi verilmezken söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Bölgede 79 mayının temizlendiği ve tanklara karşı kullanılabilen teröristlere ait 10 adet patlayıcı ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, Mısır Deniz Kuvvetlerinin de Akdeniz'den operasyonlara katıldığı ve bu çerçevede denizden karaya 4 füze fırlatıldığı bilgisine yer verildi.

Geçen cuma günü başlayan "2018 Sina Operasyonu" çerçevesinde Mısır ordusu bugüne kadar toplamda altı açıklama yaptı.

Mısır'da yönetime yakın isimler operasyonu destekler nitelikte açıklamalar yaparken, muhalifler ise operasyonların seçim yatırımı olduğunu belirterek, "Sina'nın boşaltılmasının" hedeflendiğini iddia ediyor.

Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!