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Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!

Mısır ordusu, Sina Yarımadası'nda terör gruplarına karşı kapsamlı bir harekat başlatıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca harekatın ülkenin diğer kısımlarını da kapsadığı belirtildi.

09 Şubat 2018 Cuma 10:48
Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, sosyal paylaşım sitesindeki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi görevinde stratejik yönlerden kapsamlı operasyonların uygulanması için silahlı kuvvetler ve poliste kırmızı alarma geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

Resmi televizyon kanalında da 3 dakikalık bir duyuruyla yapılan ikinci bir açıklamada, "Ordu ve polis, Kuzey ve Orta Sina, Delta, Nil Vadisi'nin batısı ve diğer bazı bölgelerde operasyon ve diğer eğitim görevleri yanında tüm stratejik yönlerden kapsamlı mücadele planını uygulamaya başlamıştır." denildi.

Kapsamlı mücadele planının 4 hedefinin olduğunu aktaran Rifai, bunları, "Dış bağlantı noktalarına hakimiyet, bölgelerin terör odaklarından temizlenmesi, aşırılık ve terörün kötülüklerinden Mısır toplumunun korunması, her türlü diğer suçlarla mücadele" olarak sıraladı.

Rifai konuşmasında halktan bu konuda ordu ve polise destek çıkarak ülkenin istikrar ve güvenliğini tehdit eden unsurları bildirmesi talebinde bulundu.

Sina'da silahlı eylemlerin artmasının ardından Mısır Cumhurbaşkanı diktatör Abdulfettah es-Sisi, 29 Kasım'da ordu ve polise Sina'da 3 ay içinde istikrar ve güvenin sağlanması talimatını vermişti.

Sina'nın kuzeyinde Ariş kentindeki yerel kaynaklar, sabah erken saatlerden itibaren kentte yoğun bir askeri hareketliliğin gözlendiğini, bu durumun yeni ve kapsamlı bir askeri operasyonun habercisi olduğunu ifade ediyor.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar düzenliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bir takım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:48
  1. Mısır
  2. Sina Yarımadası
  3. Mısır Ordusu

YORUM YAZ

  • serkan doğuserkan doğu33 dk önce
    Terörle mücadele adı altında, israilden sınır dışı edilen filistinlileri öldürmee yönelik bir çalışmadır bu. şeytan asla boş durmaz maalesef...
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