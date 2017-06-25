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Mısır milletvekili: Türkiye ve Katar hariç...

Mısır meclisinde bir milletvekilinin ifadeleri tartışmaların yanı sıra gülümsemelere de sebep oldu.

25 Haziran 2017 Pazar 14:41
Mısır milletvekili: Türkiye ve Katar hariç...

Mısır parlamentsounun bir milletvekili dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlara bayram tebiriğinde bulunurken "Türkiye ve Katar'ın siyasi rejimleri hariç" ifadesini kullandı.

Parlamentonun Arap ilişkileri komitesinin bir mensubu olan Bekir ebu Garib'in Cumartesi günü yaptığı konuşma Katar ile yaşanan gerginliğin yatışma eğiliminde olmadığını gösterdi.

Mısırlı milletvekili ülkedeki bir haber sitesine verdiği demeçte "terör yaratanlar bir gün dahi sevinmeyi hatta -adı barış kökünden gelmekte olan- Müslüman olarak anılmayı hak etmiyor" ifadesini kullandı.

Ebu Garib "İslam ümmetinin başlangıcından bugüne dek Harici olarak bilinen ve gerçek İslam'dan ayrılarak sapan insanlara şahitlik ettiğini" söyledi ve ekledi "Katar halkı, rejimlerini doğru yola iletmesi için Allah'a dua etmeli." Türkiye ve Katar'ı teröre destek olmakla ve "Harici" düşünceyi benimsemekle suçlayan milletvekili Türkiye ile Katar dışında tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Mısır'da darbeyle başa gelen devlet başkanı Sisi'nin de "Katar hariç tüm İslam aleminin bayramını kutlama" mesajı yayınladığı iddia edilmişti.

Mepanews 

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 14:41
  1. mısır
  2. sisi
  3. katar
  • Mahho ağaMahho ağa25 dk önce
    Firavun'un torunları olduklarını kabul etmiş bu mel'un lar
  • mahmut kandemirmahmut kandemir30 dk önce
    Kalbi bozulmuş bunların kalbine şifa ver Allah ım
  • Betül Betül 2 sa önce
    Şeytan oğlu şeytan pislik çok üzüldük vahvah bayramımızı kutlamamış asıl rejim sizsiniz
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