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Mısır mahkemesi darbe karşıtı iki kişinin idamını kabul etti

Mısır'da Yargıtay, 2 darbe karşıtının idamını daha onadı. Sanıklar Rabia ve Nahda meydanlarının boşaltılması esnasında İskenderiye kentinde anarşi ve şiddet çıkarmak suçlamasıyla yargılanıyordu.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:17
Mısır mahkemesi darbe karşıtı iki kişinin idamını kabul etti

Mısır’da Yargıtay, Rabia ve Nahda meydanlarının boşaltılması esnasında İskenderiye kentinde anarşi ve şiddet çıkarmak suçlamasıyla yargılanan iki sanık hakkındaki idam kararını onadı.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Yargıtay bugün, iki idam kararını onarken, müebbet (25 yıl), 10 ve 5’er yıl hapis cezasına çarptırılmış 60 mahkum hakkında yapılan itirazı reddetti. 3 mahkum hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi.

Mahkeme tarafından verilmiş bugünkü kararların nihai olduğu, itiraz ve temyiz yollarının tükendiği belirtildi.

Ceza Mahkemesi, Eylül 2015’te kasten adam öldürmek, kamu malına zarar vermek ve yönetime karşı direnmek suçlamasıyla, birisi firarda ikisi tutuklu toplam 3 mahkum hakkında, idam kararı vermişti.

Yargıtay’ın bugünkü kararının ardından, Mısır’da haklarında idam kararı kesinleşmiş mahkumların sayısı 23’e yükseldi. Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin onaylaması durumunda idamların infaz edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Giza Ceza Mahkemesi bugün 86 sanık hakkında 5 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Savcılık sanıkları, Rabia ve Nahda meydanlarının boşaltıldığı 14 Ağustos 2013 tarihinde, başkent Kahire’nin batısında yer alan Giza kentinde anarşi çıkarmak ve Atfih polis karakolunu basmakla suçlamıştı.

Söz konusu yargı süreci 7 Eylül 2016 tarihinde başladı. Sanıkların Mısır yasalarına göre 60 gün içerisinde mahkeme kararına itiraz edebileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:17
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  3. Mısır
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