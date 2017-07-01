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Mısır: Libya'ya müdahale etme hakkımız var

Mısırlı askeri danışman Tümgeneral Mahmud Halaf, Mısır’ın Libya’ya askeri müdahale hakkına sahip olduğunu söyledi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:48
Mısır: Libya'ya müdahale etme hakkımız var

Mısırlı askeri danışman Tümgeneral Mahmud Halaf, Mısır’ın Libya’ya askeri müdahale ve Libya ordusuna gereken yardımı sağlama hakkına sahip olduğunu belirtti.

Sputnik’e konuşan Halaf, “Bugün Mısır Libya’ya yardım ediyor. Komşu ülkeye askeri müdahale hakkı, BM Tüzüğü’nün 51. maddesinde yazıyor. Bu madde, bir ülkedeki krizin komşularını tehdit etmesi durumunda komşuların bu ülkeye askeri müdahalesine izin veriyor. Libya ordusu krizle baş edecek güçte olmadığı için bizim müdahale hakkımız doğdu. Mısır’ın güvenliği doğrudan Libya’daki duruma bağlı, çünkü bu iki ülke ortak sınıra sahip” dedi.

'LİBYA ORDUSUNA YARDIM EDİYORUZ'

Halaf, “Çeşitli yöntem ve araçlarla Libya ordusuna yardım ediyoruz. Savaş alanındaki son başarılar, gerçekleştirilen eylemlerin etkili olduğunu gösterdi. Mısır hava güçlerinin saldırıları çok başarılı oldu” diye ekledi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:48
  1. Tümgeneral Mahmud Halaf
  2. MISIR
  3. libya
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