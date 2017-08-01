Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mısır hapishanelerindeki ihlaller belgelendi

Uluslararası insan hakları izleme örgütü "Adalet Komitesi", Mısır güvenlik güçlerinin siyasi tutuklulara karşı işlediği ağır ihlallerin belgelendiğini açıkladı.

01 Ağustos 2017 Salı 10:50
Mısır hapishanelerindeki ihlaller belgelendi

Cenevre merkezli uluslararası insan hakları izleme örgütü "Adalet Komitesi", Mısır güvenlik güçlerini, siyasi tutuklulara karşı "aşırı güç" kullanmakla suçladı.

Adalet Komitesi'nin yayımladığı raporda, Mısır'ın güneyindeki Asyut Hapishanesi'nde 14 Haziran'dan bu yana siyasi tutuklulara karşı işlenmiş ağır ihlallerin belgelendiği belirtildi.

Söz konusu ihlaller kapsamında, "hasta mahkumlara ilaç tedarikini engellemek, bayram ve haftalık ziyaretleri yasaklamak, dayak, tehdit ve uzun süreli hücre hapsinin" olduğu belirtilen raporda, tutukluların ailelerinin toplu olarak bu durumu savcılığa iletmelerine rağmen bir sonuç alamadıkları ifade edildi.

Raporda, tutukluların haklarına saygı gösterilmesi ve hapishane koşullarının iyileştirilmesi talep edilirken, Mısır Başsavcısı Nebil Sadık ve ilgili yetkililerden de Asyut Hapishanesi'nde işlenen ihlallerle ilgili soruşturma açmaları istendi.

Mısır makamları, söz konusu raporla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 10:50
  1. Mısır
  2. Ulus
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı turistleri çekiyor
    1. Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı..
    2. Babadan oğula kerestecilik
    3. Yabancı öğrencilerden vefa örneği
    4. Flaş gelişme: AK Parti müdahil olacak!
    5. Sungurlu’da trafik kazaları: 4 yaralı
    6. Büyükşehir Bozdoğan’ın yollarını..
    7. Madde aldığı iddia edilen dayı,..
    8. Sahte polislere rekor tutuklama
    9. Posof’ta çoban bulamıyorlar
    10. Büyükşehir’den spora bir tesis daha
    11. Yol çalışması sırasında tarihi tüfek..
    12. Türkiye'den AB ülkelerini çıldırtan..
    13. İTO Temmuz ayı enflasyon rakamlarını..
    14. Diyarbakır'dan acı haber: 2 şehit
    15. Hakan Fidan'a istifa çağrısı!
    16. ''Süresiz Yoksulluk Nafakası'' TBMM..
    17. Başkan Özkök: Bu yıl kurbanlıkta..
    18. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı
    19. Dünyanın en zengini Putin! Tam 200..
    20. Şehit ve gazi ailelerinden Vali..
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası