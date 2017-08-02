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Mısır Gevrekli Kozalak Kurabiye nasıl yapılır?

Kurabiye, çikolata ve mısır gevreğinin üç katmanda buluşmuş hali kozalak kurabiye tarifi sizlerle…

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:50
Mısır Gevrekli Kozalak Kurabiye nasıl yapılır?

İçi ağızda dağılan nişasta kurabiyesi dışı mısır gevreğine batırılmış çikolata sosuyla birkaç tadı bir anda damaklara ulaştırmasıyla oldukça iddialı kozalak kurabiye nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla kozalak kurabiye tarifi

Malzemeler:

Nişasta kurabiyesi için;

250gr. tereyağı

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı şeker

6 su bardağı nişasta

2 yemek kaşığı sirke

Aldığı kadar un

Üzeri için;

500 gr. Fındıklı çikolata kreması

Yarım su bardağı sıvıyağ

Mısır gevreği

NOT: İsterseniz hazır çikolata kreması yerine süt kreması ve bitter çikolata ile ganaj hazırlayabilirsiniz. Ganaj için 200 ml.süt kremasını küçük bir tencerede ısıtın ve yanlarından köpürmeye başlayınca ocağın üzerinden alın. İçine 200gr. Bitter çikolatayı parçalar halinde ekleyin ve iyice karıştırın.

Yapılışı:

-Önceden yumuşayan tereyağı ve diğer malzemeler iyice yoğurularak kulak memesi kıvamında bir kurabiye hamuru elde edilir. Cevizden biraz küçük parçalar koparılarak şekil verilen kurabiyeler tepsiye dizilir.

-Önceden ısıtılmış 180 derece fırında takribi 15-20 dk. (her fırının pişme süresi farklıdır) pişirilir.

-Bir taraftan da yarım su bardağı sıvıyağ ve çikolata kreması benmari usulü eritilir. Mısır gevrekleri de el ile küçük parçalar olacak şekilde ufalanır.

-Fırından çıkan kurabiyelerin sıcaklığı geçtiğinde önce çikolataya sonra ufalanan mısır gevreğine batırılır. Hazırlanan kurabiyeler servis tabağına alınır.

Afiyet Olsun…

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:50
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