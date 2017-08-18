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Mısır, Gazze'ye insani yardımlara engel oluyor!

Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğu bir sırada, Cezayirli bir insani yardım kafilesinin Gazze'ye girişine Mısır resmi makamları tarafından izin verilmedi.

18 Ağustos 2017 Cuma 21:40
Mısır, Gazze'ye insani yardımlara engel oluyor!

Filistin Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar için Ulusal Hareket Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır makamlarının tıbbi yardım taşıyan Cezayirli kafilenin Gazze'ye girişine engel olduğu belirtildi.

Söz konusu kafilenin, daha önce Mısır makamlarından her türlü izni aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Kafilenin Gazze'ye sokulmaması son derece üzücü. Aramızda son zamanlarda oluşan olumlu atmosfer ile uyuşmuyor." denildi.

Yardım kafilesinin, geri dönüş yolunda olduğu aktarılan açıklamada, "Kafilede ilaç ve Gazze'deki hastanelerin zaruri ihtiyacı olan malzemeler bulunuyordu. Refah Sınır Kapısı açıldığında içeri girmesi bekleniyordu ama olmadı." ifadelerine yer verildi.

Mısır makamları, pazartesi günü insani durumlar için dört günlüğüne Refah'ı açmış, bugün tekrar kapatmıştı.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 21:40
  1. mısır
  2. filistin
  3. gazze
  4. refah sınır kapısı
  • AliAli56 dk önce
    SisiKiptinin pisiÎnsallah yakindaKesilir sesi
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