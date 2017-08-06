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Mısır, Gazze Şeridi sınırında bir tüneli yıktı

Mısır ordusunun Gazze Şeridi sınırında bulunan bir tüneli yıktığı bildirildi.

06 Ağustos 2017 Pazar 15:01
Mısır, Gazze Şeridi sınırında bir tüneli yıktı

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, sınır muhafız birliklerinin, Kuzey Sina'da Gazze Şeridi sınır hattında yer alan bir tünelin yerini tespit ederek yıktığını duyurdu.

Mısır resmi verilerine göre, 15 Ocak'tan bu yana yıkılan tünellerin sayısı 42'ye yükseldi.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki darbe ile iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin adeta "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı. Kahire yönetimi daha sonra Gazze sınırına büyük borular döşeyip tünellere deniz suyu pompalamıştı. 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 15:01
  1. Gazze Şeridi
  2. Kuzey Sina
  3. Mısır ordusu
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