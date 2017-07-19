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Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Irak'ta

Irak Dışişleri Bakanı Caferi, "Irak, terörle mücadelesinde Mısır'a destek vermeye hazır" açıklamasında bulundu

19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:40
Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Irak'ta

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, terörle mücadelede Darbecilerin yönettiği Mısır ile iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile başkent Bağdat'ta bir araya gelen Caferi düzenlenen ortak basın toplantısında "Irak, terörle mücadelesinde Mısır'a destek vermeye hazır." dedi.

Dışişleri Bakanı Caferi, konuşmasında başta Mısır olmak üzere hiçbir Arap ülkesinin iç işlerine müdahaleyi kabul etmediklerini vurguladı.

Iraklı Bakan, Katar krizine karşı Irak'ın tutumuyla ilgili soruya, "Tüm dost Arap ülkelerini ilişkilerdeki dengeyi korumaya çağırdık ve birliği bozmamalarını istiyoruz. Mısırlı Bakanın da (Şükri) bize Katar'a karşı grupta yer almamız için herhangi bir çağrısı olmadı." cevabını verdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise "Katar'ın ülkelerin iç işlerine karışma politikasına sert tutum belirlemek gerekiyor." diyerek, "Terörün yayılmasının Irak'ta bıraktığı büyük yıkımı gördük. Bu terör de mali, lojistik ve eğitim desteği olmadan olmaz. Bu riskli politikalardan dolayı çok kan aktı." diye konuştu.

Şukri, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden imarı için Irak hükümetiyle iş birliği alanları açmak istediklerini belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yapmak istediği referanduma dair ise Şukri şunları söyledi:

"Mısır, Irak ile iç işlerine karışmama esasına dayalı ilişki yürütüyor. Bu Irak'ın iç işidir ve geleceğini ilgilendirir. Iraklı siyasetçiler, Irak halkının çıkarına göre hareket etmeli. Irak halkı dış etkiler olmadan tam bağımsız şekilde kendi çıkarına uygun kararını alabilir."

Şukri, Irak ziyareti kapsamında Başbakan Haydar el-İbadi ve Cumhurbaşkanı Faud Masum ile de bir araya geldi.

İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şukri'nin Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Musul'un kurtarılmasından dolayı İbadi'ye tebriğini ilettiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:40
  1. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi
  2. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  3. İbrahim el-Caferi
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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