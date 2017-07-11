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Mısır darbe ile birlikte toprak kaybetmeye başladı

Mısır'da cunta lideri Sisi'nin Haziran 2014'te göreve gelmesinden bu yana, Mısır'ın komşularıyla ihtilafları, ülkeyi toprak ve ekonomik güç kaybına uğratırken özellikle bazı adaların elden çıkışı halkın tepkisine neden oluyor

11 Temmuz 2017 Salı 21:53
Mısır darbe ile birlikte toprak kaybetmeye başladı

Mısır'ın darbeci liderİ Abdulfettah es-Sisi'nin Haziran 2014'te göreve gelmesinden bu yana ülkenin egemenliğindeki bazı yerlerin Mısır'a aidiyetiyle ilgili tartışmalar yeniden başladı.

Mısır'ın komşularıyla ihtilafları, ülkeyi toprak ve ekonomik güç kaybına uğratırken özellikle bazı adaların elden çıkışı halkın tepkisine neden oluyor.

Tiran ve Sanafir adalarının yanı sıra ülkenin güneydoğusunda Sudan sınırındaki Halayib ve Şelatin, Akdeniz'de doğalgaz arama sahalarındaki nüfuzu, Etiyopya ile Nil nehri suları krizi ve Mısır'ın geçen yıl kendisine aidiyetini reddettiği Yunanistan'daki bir ada bu tartışmalar arasında yer alıyor.

Ülkede 1936 ile 1952 yılları arasında görev yapan Kral Faruk dönemine kadar Mısır'ın yüz ölçümü 3,7 milyon kilometrekare iken şimdi bir milyon kilometrekareye düşmüş durumda.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 21:53
  1. Abdulfettah es-Sisi
  2. Kral Faruk
  3. mısır
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