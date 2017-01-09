Misimovic futbolu bıraktı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 34 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Zvjezdan Misimovic, futbolu bırakma kararı aldı.

Misimovic futbolu bıraktı
Eklenme: 09 Ocak 2017, 09:50
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Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Zvjezdan Misimovic, futbolu bıraktı.

Bosna Hersek basınına açıklamada bulunan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Misimovic, 17 yıllık futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurdu.

Almanya'da Bayern Münih, Bochum, Nürnberg, Wolfsburg gibi takımlarda oynayan Misimovic, 2010'da Galatasaray'a imza atmıştı. Sarı-kırmızılılarda beklenen performansı sergileyemeyen Misimovic, Rusya'da Dinamo Moskova'da forma giydikten sonra Çin'e transfer olmuştu.

Misimovic, 2015'ten bu yana Çin İkinci Lig ekibi Beijing Renhe'de görev yapıyordu.



 
EtiketlerGalatasarayBosna HersekAlmanyaRusyaMünihÇinBayern MünihBosnaGalata
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