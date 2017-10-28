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Misafirliğe gitmişti... Feci şekilde öldü

Uşak'ta dördüncü kattan asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.

28 Ekim 2017 Cumartesi 22:13
Misafirliğe gitmişti... Feci şekilde öldü

Arkadaşının Karaağaç Mahallesi'ndeki mevlidine katılan Emine Çoban  (63), evine dönmek için ayrıldı. Arkadaşının evinin bulunduğu binanın 4.  katındaki asansöre kapısını açarak binmek isteyen Çoban, boşluğa düştü.

Birinci kattaki asansör kabininde yukarıdan kan damladığını fark eden apartman sakinleri, polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, asansör kabininin üstünde kadının cansız  bedenini buldu.

İtfaiye ekiplerince çıkarılan Çoban'ın cesedi, otopsi için İzmir  Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 22:13
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