Mircea Lucescu'dan şoke eden Belhanda mesajı
Galatasaray'la adı anılan Rumen teknik adam Lucescu'nun Faslı futbolcu Younes Belhanda ile ilgili söylediği belirtilen sözler tartışma çıkardı.24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:08
Kötü giden sonuçlardan sonra adı Galatasaray ile anılan Lucescu yeni transfer Belhanda hakkında açıklamalarda bulundu.
Adı Galatasaray ile anılan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, Belhanda transferi için çevresine ve Galatasaray yöneticilerine olumsuz ifadeler kullandı.
beIN Sports yorumcularından Bülent Timurlenk'e göre, Lucescu, Galatasaray yönetimi ve yakın çevresine, ''Belhanda yetersiz bir oyuncu, ona nasıl bu kadar para verildi hayret ediyorum. Belhanda bu kadar para etmez'' yorumunu yaptı.
- Hatırlanacağı üzere Lucescu, Sneijder'in sözleşmesinin feshinden önce de Belhanda'nın Hollandalı yıldızla kıyaslanmaması gerektiğini belirtmişti.
(Yeni Şafak)