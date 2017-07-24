Mircea Lucescu'dan şoke eden Belhanda mesajı

Kötü giden sonuçlardan sonra adı Galatasaray ile anılan Lucescu yeni transfer Belhanda hakkında açıklamalarda bulundu.

Adı Galatasaray ile anılan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, Belhanda transferi için çevresine ve Galatasaray yöneticilerine olumsuz ifadeler kullandı.

beIN Sports yorumcularından Bülent Timurlenk'e göre, Lucescu, Galatasaray yönetimi ve yakın çevresine, ''Belhanda yetersiz bir oyuncu, ona nasıl bu kadar para verildi hayret ediyorum. Belhanda bu kadar para etmez'' yorumunu yaptı.