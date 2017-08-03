Mircea Lucescu İstanbul'da

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için anlaşmaya varıldığını açıkladığı Mircea Lucescu, İstanbul'a geldi.



Rumen Teknik Adam, dün Romanya'da özel bir görüşme yaptığı TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve beraberindeki yöneticilerle özel bir uçakla Bükreş'ten Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.

Lucescu, havalimanından direkt olarak TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne geçti.

Tecrübeli çalıştırıcının burada incelemelerde bulunup, bilgi alacağı öğrenildi.

Mircea Lucescu için yarın imza töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA