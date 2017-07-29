Mircea Lucescu haftaya netleşiyor

Yeni sezon öncesinde Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon ve Mariano gibi isimleri kadrosuna katmasına rağmen Avrupa'ya temmuz ayında veda eden, sergilediği futbolla taraftarlarını endişelendiren Galatasaray'da gündeme gelen Rumen teknik direktör Mircea Lucescu konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takıma oynattığı futbol ve verdiği kararlarla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Igor Tudor'un üstünde, bir 'üst akıl' olması amacıyla temasa geçilen ve futbolun başına geniş yetkilerle getirilmesi planlanan Rumen teknik adamın durumunun önümüzdeki hafta başında netleşeceği açıklandı. Sarı-kırmızılıların teklifine olumlu baktığı kaydedildi. Rumen teknik adamla görüşmek için yurt dışına çıkan Galatasaray yönetim kurulu üyesi Can Topsakal konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

DETAYLI RAPOR SUNULACAK

Rumen teknik adamla önceki gün Bükreş'te özel bir görüşme yapan Topsakal, Mircea Lucescu'nun tekliflerine olumlu yaklaştığını belirterek, “Yaptığımız gelişme son derece olumlu geçti. Kendisi bizden takımla ilgili detaylı bilgi talep etti. Son kararını vermek için 3-4 gün süre istedi. Önümüzdeki hafta başında sonuç netleşmiş olur” diye konuştu. Lucescu'ya, teknik direktör Igor Tudor üzerinde genel koordinatörlük görevi önerdiklerini söyleyen Can Topsakal, Tudor'un bu çalışmalarla ilgili görüşü konusunda ise, "Igor Tudor, yönetimin bu fikrine olumlu bakmasa, zaten bu yeni organizasyon yapısı için görüşmeleri yapmazdık" yorumunda bulundu.

Sarı-kırmızılıların, hafta başına kadar da Mircea Lucescu ile temaslarını kesmeyecekleri, takım hakkında detaylı bilgileri bir rapor halinde hazırlayarak Rumen teknik adama sunacakları öğrenildi.

Galatasaray Avusturya'ya uçtu

Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti. Atatürk Havalimanı'ndan THY'ye ait özel bir uçakla Graz kentine hareket eden kafilede, Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün de yer aldı. Bad Waltersdorf kasabasında 5 Ağustos'a kadar çalışacak Galatasaray'ın kafilesinde, kadro dışı bırakılan Hakan Balta, Nigel de Jong ve Luis Cavanda bulunmadı. Sarı-kırmızılı takım kamp çalışmaları kapsamında 31 Temmuz Pazartesi günü Akhisar Belediyespor, 5 Ağustos Cumartesi günü ise Almanya'nın Hertha Berlin takımıyla karşılaşacak

Feghouli ve Fernando için pazartesi heyecanı

Transferde hız kesmeyen Galatasaray'ın, bir süredir peşinde olduğu West Ham United'ın Cezayirli orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ve Manchester City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando için kulüpleriyle ve kendileriyle anlaştığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, West Ham'a Feghouli için 4.5 milyon Euro; Manchester City'ye ise Fernando için 5 milyon 250 Euro bonservis ödeyeceği ifade edildi. Her iki oyuncunun da en geç pazartesi günü İstanbul'da olmalarının beklendiği ifade edildi. Feghouli, Almanya'da bulunan West Ham'ın kampından kas sakatlığı bahanesiyle ayrıldı. İki ismin de imza attıktan sonra dün başlayan Avusturya kampına katılmaları bekleniyor.