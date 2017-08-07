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Mircea Lucescu, Arda için gidiyor!

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Lucescu, Arda Turan'ı geri getirmek için İspanya'ya gidiyor.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:09
Mircea Lucescu, Arda için gidiyor!

Türkiye A Milli Takım Teknik Drektörlüğüne getirilen Mircea Lucescu, Samsun'daki ilk icraatını gerçekleştirip, Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçını izledikten sonra ayağının tozuyla İstanbul'a dönüp İtalya'nın yolunu tuttu. Beraberinde 1.yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte Milano'ya geçen Lucescu burada Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi.

HAKAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Hakan'la yaptığı konuşmada, "Sen Milli Takım oyuncu grubu içinde en önemli oyunculardan birisin. Kaliteni ve saha içindeki varlığını çok iyi biliyorum" dediği öğrenildi. Tayfur Havutçu ile biraber Hakan'la uzun süren bir konuşma yapan Lucescu, daha sonra Inter'e kiralık olarak giden Emre Mor ile bir araya geldi ve kendisiyle tıpkı Hakan'la yaptığı gibi uzun süre yüz yüze görüştü. Roma'da da Cengiz Ünder ile bir araya gelecek olan Lucescu'nun futbolcularla yaptığı konuşmada her türlü konuyu masaya yatırdığı ve kendilerine, "Her şeyi çekinmeden anlatın. Hakkınızda etraflıca bilgi sahibi olmak istiyorum" dediği gelen haberler arasında.

SIRADA ALMANYA VAR

İtalya'daki temaslarını bitirdikten sonra, Almanya'ya geçecek olan Lucescu burada da Yunus Mallı, Nuri Şahin, Kaan Ayhan, Ömer Toprak, Çağlar Söyüncü ve Milli Takıma alınması muhtemel gençlerle bir araya gelecek, Rumen hoca daha sonra İspanya'ya geçecek

ARDA ZİRVESİ PERŞEMBE GÜNÜ GERÇEKLEŞEBİLİR

Makedonya ile yapılan özel maçtan sonra döndükleri Slovenya'daki kampında düzenliği basın toplantısında, "Milli Takımı bıraktım" diyen Arda Turan ile Lucescu zirvesi ise büyük ihtimalle Perşembe günü gerçekleşecek. İspanya'da oynayan Arda Turan, Emre Çolak ve Enes Ünal ile görüşecek olan Lucescu'nun hafta sonunda İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:09
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