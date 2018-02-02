Mirasımız’dan Kudüs’e Kış Yardımları

Mirasımız Derneği, (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği) zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Kudüslü ailelere yaptığı yardımlarakış aylarında da hız kesmeden devam ediyor.

Mirasımız Derneğinin Kudüs temsilciliğinden yapılan açıklamada, kış mevsimi başladığından beri şu ana kadar toplamda 500 Kudüslü aileye ulaştıklarını dile getirildi.

675 Kudüslü çocuk ve yetimlere mont, kazak ve pantolon dağıtımı yapan Mirasımız Derneği, yüzlerce aileye de toplamda 500 adet kumanya, 450 adet elektrikli battaniye ve 450 adet elektrikli soba dağıtımı yaptı.

Türkiye’den yapılan yardımları Kudüs halkına ulaştıran Mirasımız Derneği, girdiği her kapıdan dualarla uğurlanarak Kudüs halkının Türkiye’ye olan selamlarını da Türkiye halkına iletiyor.

Mirasımız Derneği’nin “Kış Geldi, Kudüs’ü Unutma” ve” İyilik Isıtır Hepimizi” sloganlarıyla düzenlediği ve kış boyunca devam edecek olan kampanyaya destek olmak isteyenler www.mirasimiz.org.tr adresinden online bağış sistemini kullanarak veya banka hesap numaralarını alarak bağışta bulunabiliyorlar.