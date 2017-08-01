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Miras yüzünden amcasını vurdu: 1 yaralı

Niğde’de miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi amcasını av tüfeği ile vurdu.

01 Ağustos 2017 Salı 13:51
Miras yüzünden amcasını vurdu: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay Niğde merkeze bağlı Gösterli köyünde meydan geldi. 55 yaşındaki Ş.Ö. ile yeğeni arasında iddiaya göre miras yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine yeğeni av tüfeği ile amcası Ş.Ö.’ye ateş etti. Akrabaların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan S.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:51
  1. Niğde
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