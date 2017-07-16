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Miras kalan evin duvarından çıktı!

Aydın’ın Koçarlı İlçesi’nde, bir evde yapılan onarım sırasında duvarın içindeki ahşap bir dolap içinde MKE yapımı 100 fünye bulundu.

16 Temmuz 2017 Pazar 14:30
Miras kalan evin duvarından çıktı!

Koçarlı’nın kırsal Kızılcabölük Mahallesi’ndeki kayınpederi Raşit Şahin’den miras kalan evde geçen Cuma günü onarım çalışması yapan 62 yaşındaki Ali İhsan Yıldız, duvarda sıvanın altına gömülü ahşap dolap olduğunu fark etti.

Dolabı açan Yıldız, içinde 100 fünye olduğunu görünce durumu Mersinbelen Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Evde inceleme yapan jandarma, savcının talimatı üzerine MKE yapımı fünyeleri, yerinde imha ederek, etkisiz hale getirdi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 14:30
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