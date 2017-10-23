Minnesota Timberwolves son saniyede kazandı

Minnesota Timberwolves, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı, son saniyede attığı 3 sayılık basketle 115-113 yendi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Sezon öncesi Russell Westbrook'un yanına Paul George ve Carmelo Anthony'yi ekleyerek ligin iddialı takımları arasına giren Oklahoma City Thunder ile genç kadrosuyla dikkati çeken Minnesota Timberwolves arasındaki mücadelenin son anları büyük heyecana sahne oldu.

Anthony'nin bitime 4.7 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle 113-112 öne geçen Thunder'a, son saniyede Andrew Wiggins ile cevap veren misafir Timberwolves, maçı 115-113 kazandı.

Ersan'dan 9 sayı, 7 ribaunt

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'un deplasmanda Brooklyn Nets'e 116-104 yenildiği karşılaşmada, 9 sayı ve 7 ribaunt üretti.

Günün son maçında ise New Orleans Pelicans, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 119-112 mağlup etti.