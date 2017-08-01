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Miniklerden, yaşlılara “huzur” ziyareti

Kızılcahamam Müftülüğü Hacı Ali Kız Kuran Kursu öğrencileri ve hocaları, Kızılcahamam Huzurevi’ni ziyaret etti.

01 Ağustos 2017 Salı 10:53
Miniklerden, yaşlılara “huzur” ziyareti

Kızılcahamam Müftülüğü Hacı Ali Kız Kuran Kursu ve 4-6 yaş kursunun öğrencileri ile hocaları, Kızılcahamam Huzurevi’nde kalan yaşlıları ziyaret etti. Programa Kızılcahamam Müftüsü Selçuk Kılıçbay, aşağı Merkez Cami Müezzin Kayyımı Mehmet Metin ve huzurevi yöneticileri katıldı. Kurs hocaları programa katılan Müftü Selçuk Kılıçbay’a, program için günlerce hazırlık yapıp çalışan öğrencilere ve huzurevi çalışanlarına teşekkür etti.

Programın ardından yaşlılara küçük hediyeler verildi. Program sonrasında ise öğrencilere Soğuksu Milli Parkı’nda kahvaltı verildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 10:53
  1. Mehmet Metin
  2. Hac
  3. Kızılcahamam
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