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Miniklerden örnek hareket!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir grup çocuk, Ege Denizi'nde yaşanan 6,5 büyüklüğündeki depremde evleri zarar görenlere yardım etmek için topladıkları deniz kabuklarını ve ailelerinin verdiği takıları satıyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:01
Miniklerden örnek hareket!

Bodrum'da bir grup çocuk, Ege Denizi'nde yaşanan 6,5 büyüklüğündeki depremde evleri zarar görenlere yardım etmek için topladıkları deniz kabukları ile ailelerinin verdiği takıları satıyor.

İlçeye bağlı Bitez sahilindeki bir sitede yaşayan ve yaşları 6 ile 13 arasında değişen 10 çocuk, depremde civcivleri telef olan ve bunun üzüntüsünü yaşayan 87 yaşındaki Ayşe Küçükköse'nin hikayesini duyunca "Deprem mağdurları için el ele" yazılı döviz açarak proje başlattı.

Proje kapsamında çalışmalara başlayan çocuklar, denize girip tatil yapmak yerine Bitez sahilinde sıcak havada yardım için topladıkları ürünlerin satışını yapıyor.

Etkinliğe destek veren tasarımcı Duygu Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde köylerdeki bazı evlerin yıkıldığını gördüklerini ve bu evde yaşayanlara yardım etmek için çocuklarla bir proje başlattıklarını söyledi.

Yardım fikrinin çıktığı 10 yaşındaki Ali Coşkun Keskin de civcivleri enkaz altında kalan 87 yaşındaki Ayşe Küçükköse'yi televizyonda görünce çok üzüldüğünü ve projeyi başlattığını aktardı.

"Oğlum Ayşe nineyi görünce gözleri doldu"

Yalıçiftlik Mahallesi'nde evi yıkılan ve civcivleri enkaz altında kalan nineyi televizyonda izlediklerini ve çok etkilendiklerini ifade eden Keskin, "Bu ninemiz, evinin yıkılmasından çok civcivlerinin öldüğüne çok üzülüyordu. Oğlum Ali Coşkun da bundan çok etkilendi, gözleri doldu. Bana 'Anne bir şeyler yapmak istiyorum ben.' dedi. Bu proje bu şekilde başladı. Depremzedelere ne kadar yardım edebiliyorsak edelim istiyoruz." dedi.

"Evi olmayanlara çadır alacağız"

Keskin, topladıkları deniz kabukları ile ailelerinin verdiği takıların satışından sağlayacakları geliri, evleri zarar görenlere dağıtacaklarını, evi yıkılmış ve kalacak yeri olmayanlara da çadır almayı düşündüklerini söyledi. 

Yaklaşık bir haftadır Bitez sahilinde kurdukları stantta ürünlerini satan çocuklar, şimdiye kadar yaklaşık 500 lira kazanç elde etti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:01
  1. Muğla
  2. Ege
  3. Ege Denizi
  4. Bodrum
  5. Ali Bal
  6. Ali Coşkun
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