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Minikler piknik yaptı

Eğitim-öğretim hayatlarına Yenimahalle Belediyesi anaokullarında başlayan çocuklar, hem kaliteli eğitim alıyor hem de eğlence dolu anlar yaşıyor.

20 Temmuz 2017 Perşembe 21:54
Minikler piknik yaptı

YENİ AKİT / ANKARA YENİMAHALLE ANAOKULLARI PİKNİKTE


Her fırsatta uzman eğitimciler gözetiminde sosyal aktivitelere katılan Yenimahalle’nin minikleri, yazın vazgeçilmez eğlencesi piknikte keyifli dakikalar yaşadı.

OYUNLAR, YARIŞMALAR, KAHKAHALAR…

Yenimahalle Belediyesi’nin 5 ayrı anaokulu ve gündüz bakım evindeki minikler, Yakacık Mesire Alanı’nda bir araya geldi. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla piknik yapmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, Ankara’nın yeşil cenneti Yakacık’ta temiz havanın tadını çıkardı. Büyükler kadar çocuklar da düşünülerek dizayn edilen Yakacık Mesire Alanı’ndaki oyun parklarında eğlenen minikler, trambolinde de zıplayarak enerjilerini boşalttı.

EN TATLI REKABET

Top oynayan, dans eden minikler eğlenceli yarışmalarla da tatlı bir rekabetin içine girdi. Çuval yarışı, halat çekme, kaşık yarışı yapan minikler, doyasıya eğlendi. Yakacık’ta unutamayacakları bir gün geçiren çocuklara, Yenimahalle Belediyesi tarafından pide ve ayran dağıtıldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 21:54
  1. Yenimahalle Belediyesi
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