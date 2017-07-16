Minikler 15 Temmuz anma törenleri için BEÜ’de bir araya geldi

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren MEDEM Müdürü Uzman Elif Gür şunları söyledi: “Üniversitemizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla farklı alanlarda etkinlikler düzenlendi. Bizlerde bu kapsamda yaz kurslarına devam eden öğrencilerimizle 15 Temmuz anma programlarında miniklerimizin giyecekleri tişörtleri hazırlamayı istedik. Bu konuda miniklerimiz hevesle bu işi yaptılar. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu konuda gösterdikleri çaba bizleri son derece memnun etti. Bu vesileyle bu konuda bizleri destekleyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer’e ve katılımlarından dolayı değerli velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”