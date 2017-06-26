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Minik Yağmur Yüksekova'ya döndü

 İstanbul gezisi yapan Yağmur Güden, memleketi Yüksekova'ya döndü.

26 Haziran 2017 Pazartesi 20:50
Minik Yağmur Yüksekova'ya döndü

HAKKARİ

İstanbul'u görme hayali gerçekleştirilen 8 yaşındaki Yağmur Güden, 5 günlük gezinin ardından ailesiyle geldiği Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.

Yağmur Güder, gazetecilere, İstanbul'u gördüğü için de çifte bayram yaşadığını söyledi.

Parkları, müzeleri, camileri ve tarihi yerleri gezdiğini anlatan Güder, "Akvaryuma gittim. Her şey çok güzeldi. İstanbul'u çok seviyorum. Orada gezdiğim yerleri sınıf arkadaşlarıma anlatacağım. Çok mutlu oldum, Başkana çok teşekkür ediyorum." dedi.

Baba Aydın Güder ise İstanbul'un en güzel yerlerini gezdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Herkesin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Kızımın tek dileği Boğaz Köprüsü'nü görmekti. Ben de maket yaptım, o sayede kızım muradına erdi. Birçok yeri gezdik. Boğaz turu yaptık. Çok güzel yerler gördük. Kızım ömür boyunca bu kadar güzel günler yaşayamaz. Sayın Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'a teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Allah razı olsun."

Yağmur ve ailesi, Yeni Mahalle'deki evlerinde akrabalarıyla bayramlaştı.

Yağmur Güder, İstanbul Boğazı'nı görmeyi çok istemiş, ancak babası Aydın Güder'in imkanları el vermediği için İstanbul'a gidememişti. Bunun üzerine baba Güder, kızı Yağmur'un İstanbul Boğazı'na olan hasretini gidermek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ışıklı bir maketini yapmıştı.

Yağmur'un hayali, Gençlik ve Spor Bakanlığının girişimi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 20:50
  1. İstanbul
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. Aydın
  4. Yüksekova
  5. Kadir Topbaş
  6. Ramazan Bayramı
  7. Selahaddin Eyyubi
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