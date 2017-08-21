Minik Rabia karaciğer bekliyor
38 aylıkken beyin kanaması geçiren ve daha sonra böbrekleri iflas eden 6 yaşındaki Rabia Nur Aydın, artık hastalığının son evresine gelmiş durumda. Bartın’dan Rabia’ya çare bulabilmek için 3 çocuklarıyla birlikte İstanbul’a gelen Aydın ailesinin en küçük çocukları olan Rabia’ya uygun dönor nakli yapılmazsa minik kızın hayatı tehlikeye girecek.21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:03
MUHAMMED UZUN / İSTANBUL - Anne Hatice Aydın, minik Rabia’dan umutlarını hiç kesmediklerini belirterek, “Çocuğumda çok fazla hastalık var ancak bunların hepsi karaciğerindeki sorundan kaynaklanıyor. Eğer karaciğer nakli olursa benim çocuğum Allah’ın izniyle sağlığına kavuşacak. Bizim dokumuz, kan grubumuz uysaydı çocuğumun şu an düzelme olasılığı yüzde 100’dü. Rabia’nın yaşaması için bu nakle ihtiyacı var. Tek ihtiyacı olan karaciğer nakli” ifadelerini kullandı. Baba Reşat Aydın ise, “Çocuğumun peşini hiç bırakmadım. Devlet büyüklerimizden çocuğumuz için bir yardım istiyoruz. Karaciğer nakli olsa çocuğum çok iyi olacak” dedi.