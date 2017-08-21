Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Minik Rabia karaciğer bekliyor

38 aylıkken beyin kanaması geçiren ve daha sonra böbrekleri iflas eden 6 yaşındaki Rabia Nur Aydın, artık hastalığının son evresine gelmiş durumda. Bartın’dan Rabia’ya çare bulabilmek için 3 çocuklarıyla birlikte İstanbul’a gelen Aydın ailesinin en küçük çocukları olan Rabia’ya uygun dönor nakli yapılmazsa minik kızın hayatı tehlikeye girecek.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:03
Minik Rabia karaciğer bekliyor

MUHAMMED UZUN / İSTANBULAnne Hatice Aydın, minik Rabia’dan umutlarını hiç kesmediklerini belirterek, “Çocuğumda çok fazla hastalık var ancak bunların hepsi karaciğerindeki sorundan kaynaklanıyor. Eğer karaciğer nakli olursa benim çocuğum Allah’ın izniyle sağlığına kavuşacak. Bizim dokumuz, kan grubumuz uysaydı çocuğumun şu an düzelme olasılığı yüzde 100’dü. Rabia’nın yaşaması için bu nakle ihtiyacı var. Tek ihtiyacı olan karaciğer nakli” ifadelerini kullandı. Baba Reşat Aydın ise, “Çocuğumun peşini hiç bırakmadım. Devlet büyüklerimizden çocuğumuz için bir yardım istiyoruz. Karaciğer nakli olsa çocuğum çok iyi olacak” dedi. 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB yönetici atama başvuruları başladı
    1. MEB yönetici atama başvuruları başladı
    2. Otomotiv sektörü Afrika'ya açılıyor
    3. Antalya'da turist taşıyan midibüs..
    4. Oyuna alınmayan Rodallega'dan şok..
    5. Kırmızı dosyayla Türkiye'ye geliyor!
    6. Milyonlar bu haberi bekliyor! Ve..
    7. Samsun'da çiğ köfte sırası beklerken..
    8. Türkiye'ye teklif! PKK'ya karşı ortak..
    9. İzmir'de askerden firar etmişti... Acı..
    10. Çok sayıda Türk o ülkede alıkonuldu
    11. Almanya Başbakanı Merkel’den Türk..
    12. Beklenen haber geldi! Galatasaray..
    13. Borsa haftaya yatay başladı
    14. Servis araçları hakkında flaş karar!
    15. Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu..
    16. Alman devi uyardı! Derin yaralar açar
    17. Memur zammında Erdoğan devrede
    18. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    19. Bakan müjdeyi verdi! Herkesi mutlu..
    20. MHP'nin ağır topu Akşener'in partisine..
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    Yurt dışından gelenler kapış kapış alıyor!
    Yurt dışından gelenler kapış kapış alıyor!
    İstanbul'da aç kurtlar milyonluk yarış atlarını yedi
    İstanbul'da aç kurtlar milyonluk yarış atlarını yedi