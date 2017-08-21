Minik Rabia karaciğer bekliyor

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL - Anne Hatice Aydın, minik Rabia’dan umutlarını hiç kesmediklerini belirterek, “Çocuğumda çok fazla hastalık var ancak bunların hepsi karaciğerindeki sorundan kaynaklanıyor. Eğer karaciğer nakli olursa benim çocuğum Allah’ın izniyle sağlığına kavuşacak. Bizim dokumuz, kan grubumuz uysaydı çocuğumun şu an düzelme olasılığı yüzde 100’dü. Rabia’nın yaşaması için bu nakle ihtiyacı var. Tek ihtiyacı olan karaciğer nakli” ifadelerini kullandı. Baba Reşat Aydın ise, “Çocuğumun peşini hiç bırakmadım. Devlet büyüklerimizden çocuğumuz için bir yardım istiyoruz. Karaciğer nakli olsa çocuğum çok iyi olacak” dedi.