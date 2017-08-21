Minik oyuncular sertifikalarını aldı

Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sertifika töreninde minik oyuncular, izleyenlere kısa bir gösteri sergiledi. Ailelerin de katıldığı törende çocuklar heyecan dolu anlar yaşarken, velileri de duygu dolu dakikalar geçirdi. Okulların kapanması ile birlikte, çocukların yaz tatillerini daha verimli ve eğlenceli geçirmeleri adına başta yaz spor okulları olmak üzere pek çok faaliyet düzenleyen Osmangazi Belediyesi, sporun yanı sıra sanat ve eğitim konusunda da harekete geçti. Kursa katılan öğrenciler, sahne bilgisi, rol ve mimik, beden dili gibi konularda eğitimler aldı. Yaz Tiyatro Okulu’yla öğrencilere yaz döneminde sanatı ve tiyatroyu sevdirerek ve kişisel gelişimlerine yön verecek eğitimlerin yer aldığı eğitim sürecinde çocuklar, özgüven kazanırken, kendilerini ifade edebilme becerisini kazanmalarına da katkı sağladı.

Miniklerin izleyenlere sunduğu gösteri sonrasında sertifika törenine geçildi. Öğrencilere sertifikalarını Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Nihat Kırçıl verirken, belediye olarak da hediyeler takdim etti.