Minik Nisa ayağa kalkmak istiyor

Doktorların anne karnındayken Serebral Palsi (beyin felci) tanısı koyduğu 6 yaşındaki Nisa, acılarını azaltmak ve yatağa bağımlılıktan kurtulmak için destek istiyor.



Kızının 7,5 aylık hamileyken beyin belci olduğunu öğrenen Anne Turan, her şeye rağmen onu doğurmayı göze aldı ve yeni bir hayata başlama hevesiyle küçük Nisa'yı dünyaya getirdi.

Bu süreçte eşinden ayrılan Turan'ın tek dayanağı kızı oldu.

Devletten aldığı maddi destekler ve 350 liralık nafaka ile geçimini sağlayan genç kadın, engelli kızıyla birlikte Buca ilçesinde tek odalı kapıcı dairesine taşınarak yaşamaya başladı.

Hayata yüzde 98 engelli, beyin felci ve epilepsi hastası olarak gözlerini açan, skolyoz, kemik erimesi, bacak kısalığı gibi birçok sağlık sorunuyla mücadele veren 6 yaşındaki Nisa'nın tedavisinde zamanla gelişme kaydedildi.

Geçmişte günde yaklaşık 25 epilepsi nöbeti geçiren Nisa'nın acıları, "ketojenik diyet" yöntemiyle az da olsa dindi ve nöbet sayıları her geçen gün azaldı.

Anne Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi olanaklarının yetersiz olması nedeniyle ketojenik diyet için gerekli ilaç ve gıdaların masraflarını karşılayamayacak duruma geldiğini belirtti.

İlaç masrafının aylık 500-600 lirayı bulduğunu dile getiren Turan, kızının yatağa bağımlı olduğunu, acılarının azalması ve ayağa kalkabilmesi için bir dizi ameliyat geçirmesi, fizik tedavi görmesi gerektiğini kaydetti.

Tek isteğinin kızının yaşam kalitesini artırmak olduğunu dile getiren Turan, kızının ameliyat ve tedavi masrafları için İzmir Valiliğine başvurarak yardım kampanyası başlattığını belirtti.

Sosyal medya üzerinden devam eden kampanyayla toplamayı hedeflediği 150 bin liranın bacak kısalığı, skolyoz ve kemik erimesi etkilerine karşı bir dizi ameliyat ve fizik tedavileri uygulamalarında kullanılanacağını anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Nisa ayağa kalksın, kemik erimesinden kurtulsun, en azından acıları azalsın istiyorum. Çünkü Nisa'nın geceleri çok fazla ağrıları oluyor. Nisa acı çeksin istemiyorum. Ben onun annesiysem onun için elimden geleni yapacağım. Oturması benim için mucize, en azından kendi başına otursun istiyorum.

Nisa'ya destek olmaları için iş adamlarından destek bekliyorum. Çünkü ben yalnız yaşayan bir anneyim. Tek başıma yetemiyorum ona. Duyarlı insanların olduğunu biliyorum, sadece sesimi duysunlar benim. Bazen sosyal medyadan 'Ufak da olsa size yardımcı olmak istiyorum' diye mesajlar alıyorum, bunları duyunca mutlu oluyorum. 'Önce dua sonra destek' diyorum."

Kaynak: AA