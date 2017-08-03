Minik kedi için seferber oldular

Balıkesir’de gece saatlerinde bir vatandaşın ihbarı sonrası itfaiye ekipleri rogara düşen yavru kedi için seferber oldu. Kısa sürede olay yerine giden Karesi İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler yavru kediyi düştüğü yerden kurtarmaya çalıştı. Rogarın içine giren bir itfaiye personeli yavru kediyi düştüğü yerden çıkartarak doğal ortamına saldı.