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Minik Kadir tedavi için Ankara'ya getirildi

Sağlık Bakanlığı, Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Günay ve Sermin Kaya’nın 2 yaşındaki epilepsi hastası oğlu Kadir Kaya’nın tedavisi için minik çocuğu Aydın’dan Ankara’ya getirtti. Minik Kaya Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın talimatı ile Aydın’dan Ankara’ya getirilerek Dışkapı Çocuk Hastanesinde tedavi altına alındı.

22 Ağustos 2017 Salı 16:04
Minik Kadir tedavi için Ankara'ya getirildi

Sağlık Bakanlığı İncirliovalı minik Kaya için devreye girdi. Aydın’ın İncirliova İlçesi’ne bağlı İsafakılar Köyü’nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Günay ve Sermin Kaya’nın 2 oğlu var. Büyük oğlu astım hastası olan ailenin 2 yaşındaki oğlu Kadir ise epilepsi hastası. Kadir'i hastaneye götüren aile, oğlunun beyninde, kalbinde ve gözünde tümör olduğunu öğrendi. Gittikleri hastaneler tümörden dolayı 2 yaşındaki küçük Kadir'i ameliyat etmedi. Sosyal medyada başlatılan kampanya ile sesini duyuran ailenin yardımına sağlık Bakanlığı yetişti. Kadir, Aydın'dan Ankara'ya, Dışkapı Hastanesi Çocuk Bölümü'ne getirildi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan bugün Kadir bebeği ziyaret ederek, aileye şifa dileklerinde bulundu, Kadir'e oyuncaklar hediye etti. Gerekli filmlerin çekildiği ve tahlillerin yapıldığını belirten Baba Kaya, hastanenin çok ilgilendiğini ifade ederek, Kadir'in nöbet sayısında da azalma olduğunu söyledi.

NE GEREKİRSE YAPILACAK!
  Kadir'in durumuna ilişkin genel değerlendirme yapan Bakan Demircan, "Kadir bebeğin hastalığı onu normal hayatında zorluyor, gelişmesini engelliyor ama hiçbir hastalık konusunda umutsuz olmamak lazım. Allah dertlerin karşısında devasını da yaratmıştır, bunu aramak da bizim vazifemiz. Kadir bebek burada emin ellerde. Daha önceki hastanelerde de emin ellerdeydi, doktorlarımız ellerinden geleni yapmışlar. Buradaki hastanemiz de Türkiye'nin referans hastanelerinden birisi. Tıbbın icabı, gereği neyse sonuna kadar yapılıyor, doktorlarımız gereken değerlendirmeyi yapacaklar" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE-STRUM GRAZ MAÇINI İZLEDİ 

 Fenerbahçe yönetimi de daha önce İstanbul'a davet ettikleri küçük çocuk ve ailesinin Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Sturm Graz maçını izlemesine vesile olarak moral aşılamıştı.   

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:04
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