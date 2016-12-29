Minik hastalara serum askısı takılı bisiklet

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklar, hem hastane korkularını yenebilmeleri hem de tedavi sürecinin keyifli hale getirilmesi amacıyla serum askısı takılı bisikletleri hastane koridorlarında kullanabiliyor.

Çorum'un yanı sıra Amasya, Yozgat gibi çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlara da hizmet veren Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen çocukların tedavi süreçlerinin zevkli hale getirilmesi, moral ile motivasyonlarının arttırılması ve hastane korkularını yenebilmeleri amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Serum tedavisi uygulanan çocuklar, hastane yönetimince temin edilen serum askısı takılı bisikletlerle tedavi süresi boyunca hastane koridorlarında zaman geçirebiliyor.

Hastane yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların tedavilerinin stresli geçtiğini, ailelerin ve doktorların da bu süreçte zorluklar yaşadığını belirtti.

Özellikle çocuklara serum takma süresince bazı sıkıntılar yaşandığı dile getiren Zehir, "Anne ve baba olarak da damar yolu açma sürecinde tedirgin oluyoruz. Bazen çok zor açılıyor. Biz bu süreçte çocuklarımızın hem tedavi olmalarını hem de bu tedavi süreçlerini daha eğlenceli bir şekilde atlatmalarını, hastane ortamını biraz daha dışarı taşıyıp tedavinin içerisine oyun ve eğlence katmayı amaçladık." dedi.

Zehir, 12 serum askılı bisiklet ve 4 akülü arabayla çocuklara hizmet ettiklerini aktararak, şunları belirtti:

"Bu çerçevede çocuk servislerimize bisiklet tedarik ettik. Bu bisikletlerimize serum askıları monte ederek çocuklarımızın, hastalarımızın bisikletlerinin üzerinde tedavilerini alabilme olanağını sağladık. Böylece çocuklarımız son derece mutlu ve memnun bir şekilde hem tedavilerini alıyorlar hem eğlenebiliyorlar. Aileler de bu konuda biraz daha rahat ediyor."