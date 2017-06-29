Minik eller elma şekeri süsledi

Aileleri ile alışveriş yapmak için Kahramanmaraş Piazza’ya gelen çocuklar, aşçı önlüğü ve şapkalarını giyerek elma şekerinin yapımını öğrendi.

Elma Şekeri Yapım ve Süsleme Atölyesi’nde çocuklar, sap kısmını çıkararak çubuk yerleştirdikleri bütün haldeki elmaları, eğitmenlerin gözetiminde şerbete bandırdı. Birkaç dakika şerbette beklettikleri elmayı çıkarıp, süslemesini yaptıktan sonra servise hazır hale getiren çocuklar, akranlarıyla eğlenceli anlar geçirdi.