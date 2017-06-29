Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Minik eller elma şekeri süsledi

Kahramanmaraş’te minikler, Elma Şekeri Yapım ve Süsleme Atölyesi ile lezzet ve eğlence dolu anlar yaşadı.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:02
Minik eller elma şekeri süsledi

Aileleri ile alışveriş yapmak için Kahramanmaraş Piazza’ya gelen çocuklar, aşçı önlüğü ve şapkalarını giyerek elma şekerinin yapımını öğrendi.

Elma Şekeri Yapım ve Süsleme Atölyesi’nde çocuklar, sap kısmını çıkararak çubuk yerleştirdikleri bütün haldeki elmaları, eğitmenlerin gözetiminde şerbete bandırdı. Birkaç dakika şerbette beklettikleri elmayı çıkarıp, süslemesini yaptıktan sonra servise hazır hale getiren çocuklar, akranlarıyla eğlenceli anlar geçirdi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 11:02
  1. Kahramanmaraş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halid Meşal'den Katar açıklaması
    1. Halid Meşal'den Katar açıklaması
    2. Türkiye'den çok sert tepki: Misliyle..
    3. Mustafa Pektemek'te son dakika!
    4. Danimarka, cami yardımlarına 'sert..
    5. Darbeciler sınıra tampon bölge kuruyor
    6. Kaos çağrısı yapan kadın bakın kim..
    7. Müslümanlara karşı yeni önlemler..
    8. İsrail bir kez daha o noktaları vurdu
    9. 762 yıllık Mevlevihanede eller yeniden..
    10. Çankaya’dan muhtarlara kültür gezisi
    11. Bi bıkmadılar gitti! AK Parti ve..
    12. Yaralılara yardım ederken darbeciler..
    13. NATO panikte... daha fazla asker..
    14. Meteorolojiden kuvvetli sıcak hava..
    15. Nazilli’de yangın ekipleri 24 saat..
    16. Anne kızın umudu istiridye mantarı oldu
    17. ABD geri adım atıyor... o uygulama..
    18. Belhanda yola çıktı, İstanbul'a geliyor!
    19. Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    20. Türk heyeti İsviçre'de Kıbrıs'taki..
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...