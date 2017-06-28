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Minik Cuma açlıktan öldü

Suriye'deki iç savaştan kurtulmak için Türkiye'ye kaçan, ardından da Yalova'da derme çatma bir kulübeye yerleşerek yaşam savaşı vermeyen başlayan mülteci ailenin 13 gün önce doğan Cuma isimli bebekleri, beslenme sorununa dayalı olarak açlıktan öldü.

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:43
Minik Cuma açlıktan öldü

Suriyeli ailenin Suriye'deki dramları, sığındıkları Türkiye'de de devam etti. İç savaşta birçok yakınını kaybeden Muhammad ve İman Kadah çifti, önce Türkiye'ye daha sonra da Yalova'ya gelerek yerleştiler. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Beste Sokak üzerinde tahta ve muşambalarla oluşturdukları derme çatma kulübeye Suriye'deki savaştan kaçan birkaç aile ile birlikte yerleşen çift, burada yaşam mücadelesi vermeyi sürdürdü.

Bundan 13 gün önce çiftin Yalova Devlet Hastanesi'nde bir bebekleri dünyaya geldi. Minik çocuğa doğduğu gün olan Cuma adı verildi. Minik yavruya mama alacak parası olmayan anne, çaresizce bebeğini emzirmeye çalışsa da minik yavru bir türlü anne sütünü kabul etmedi. Bunun üzerine güçsüz düşen bebek, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Uzun bir süredir neredeyse susmaksızın ağlayan Cuma bebeğin uzun süre sessiz kalmasından şüphelenen anne İman Kadah bebeğini kontrol ettiğinde öldüğünü fark etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çok az Türkçe bilen çiftle diyalog kurmakta zorlandı. Bebek bir ambulansa konularak ölüm sebebinin anlaşılması için Yalova Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

 

 

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 14:43
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