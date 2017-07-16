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Minik çocuğun yüzüne top çarparsa...

Topun çarpmasıyla hayat enerjisi bir anda kaybolan küçük çocuğun hareketi izleyenleri güldürdü.

16 Temmuz 2017 Pazar 18:53
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 18:53
  1. küçük çocuk
  2. top
  3. komik
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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