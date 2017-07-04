Minik Asaf için yardım çağrısı

Yemek ve soluk borusunda problem ile doğan Halil Asaf Soysal'ın henüz iki günlükken başlayan hayat mücadelesi sürüyor. Hastalığı iki günlükken tespit edilen minik çocuk, bunun üzerine ameliyata alındı.Yaklaşık 4,5 ay süreyle kaldığı yoğun bakımda kalan ve beyin kanaması geçiren minik Asaf, beyin kanaması sonrası ise felç oldu. Hayatını yüzde 98 engelle sürdürmek zorunda kalan küçük çocuk, 2 yaşında annesi tarafından terk edildi. Babasının tek başına bakamadığı küçük çocuğa halası Türkan ile eniştesi Selim Soysal çifti sahip çıktı. Hasta çocuğa bakmakla kalmayan çift, sevgisiyle yeniden bir hayat inşa etmeye de karar verdi.

PARA TOPARLANIRSA YÜRÜYECEK

Yaklaşık 4 yıldır her türlü bakımını Sosyal çiftinin karşıladığı minik Asaf'ın yürümesi için umut ışığı doğdu.Hala Türkan Soysal, 3 ay önce bu nedenle ameliyat olduğunu söyledi. Çocuğun iyileşmesi için maddi manevi tüm imkanlarını ortaya koyan aile, ameliyattan sonra yapılması gereken yoğun fizik tedaviyi karşılayamaz hale geldi. İstanbul Valiliği koordinesinde yardım kampanyası başlatılırken, 200 bin TL için hayırsever vatandaşlardan destek istendi. Aralarında Çorbada Tuzun Olsun Derneği'nin de bulunduğu çeşitli STKların da katkısıyla 123 binTL'nin toplandığı minik Asaf için halen 77 bin TL'ye daha ihtiyaç var. Soysal ailesi, kalan paranın toparlanması halinde minik Asaf'ın 1 yıllık fizik tedavi masraflarının karşılanacağını söyledi.