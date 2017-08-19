Minik Alperen'i ölüme götüren 9 ihmal!

İzmir’in Çiğli İlçesi’nde çarşamba günü saat 07.30’da özel bir anaokuluna gitmek için ailesi tarafından okul servisine bindirilen talihsiz Alperen, serviste sekiz saat unutulunca, havasızlıktan can verdi.

Minik Alperen’in Alperen’in ölümüne, servis ve eğitim kurumları yönetmeliklerinde belirtilen 9 şarta uyulmaması neden oldu.

1-) OKULDA KAYDI YOK:

Minik Alperen’in okula kayıtlı olmadığı öğrenildi. Alperen Sakin, gittiği okulun öğrencisi değilmiş.



2-) REHBER PERSONEL 22 YAŞINI DOLDURMAMIŞ

Yönetmeliğe göre, rehber personel için 22 yaş ve en az lise mezunu olma şartı bulunuyor. Ancak Doğan Haber Ajansı’nın geçtiği bilgilere göre, Alperen’in bulunduğu servisin rehber personeli D.K. 18 yaşında.



3-) İZİN BELGESİ BULUNMUYOR

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası’ndan alınan bilgiye göre, araç için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden servis izin belgesi alınmamış. Bu araçların “Servis çekmeye uygundur” diye çalışma ruhsatı gibi bir belge alması gerekiyor, bu belge de yok.



4-) MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP DEĞİL

Servis şoförünün ve rehber personelin, sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerini taşıması gerekiyor. Şoförlerin ise ‘Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olması şartı var. Ancak bu maddeler de ihlal edilmiş durumda.



5-) ‘OKUL TAŞITI’ YAZISI EKSİK

Okul servis araçlarının arkasında, ‘Okul Taşıtı’ yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif (yansıtıcı) bir kuşak bulunmalı. Ancak aracın arkasında bu da yok.



6-) CAM GÖRÜNÜR OLMALI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönergesi’ne göre, servis araçlarında aracın camları, tekerlekleri, ön ve arka kısımları dışındaki bölümlerde toplam 2 metrekareyi geçmeyecek şekilde, ilan ve reklam vergisini yatırmak koşuluyla aracın trafik tescil belgesinde kayıtlı şirketin logo ve reklam amblemi bulundurulabilir. Bu araçta ise reklam, tüm camları kaplamış durumda, dolayısıyla araç içi görülemiyor.



7-) YOKLAMA YAPILMADI

Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması esas. Çocuklar servisten indirilip okula alındığında yoklama yapılması gerekiyor. Ancak yoklama yapılmadığı için Alperen’in serviste unutulduğu anlaşılmadı.



8-) GÖZETİM TEDBİRLERİ ALINMADI

MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, okul müdürü kurumda öğle yemeği saatlerinde çocukların düzenli olarak yemek yemelerini ve günlük eğitimin sona ermesinden velilerin çocuklarını teslim almalarına kadar geçen sürede okul-aile birliğiyle de işbirliği yaparak çocukların gözetimleriyle ilgili tedbirleri alır. Ancak olay, bu gözetim tedbirlerinin de alınmadığını gösteriyor.



9-) ARAÇ KURUMUN ÜZERİNE KAYITLI DEĞİL:

Aracın kurumun üzerine kayıtlı olması gerekiyor. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, “Yaptığımız araştırmalara göre aracın okul taşıtı olmadığını, anaokulunun adına kayıtlı olmadığını öğrendik” dedi.

MÜDÜR TUTUKLANDI

Alperen’in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülürken, okulun sahibi Yurdagül İşgören dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İşgören, mahkemece tutuklandı. Olaydan sonra gözaltına alınıp bırakılan, serviste görevli rehber personel D.K. tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.