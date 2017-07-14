Minibüsçüler 15 Temmuz'da vatandaşları bedava taşıyacak

15 Temmuz anma etkinleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. İstanbul’da önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımanın ücretsiz olacağı açıklanırken, bugün bir müjde de minibüsçülerden geldi. Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar Minibüs Esnafı Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, 15 Temmuz günü saat 05.00 ile akşam saat 22.30 arasında Bakırköy, Bahçelievler arasında vatandaşları ücretsiz taşıyacağını duyurdu.



Konu ile ilgili Dernek Başkanı Mehmet Salih Çelik tarafından Şirinevler Meydan Durağında bir açıklama yapıldı. 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını söyleyen Başkan Mehmet Salih Çelik, "Biz 15 Temmuz şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Biz de minibüsçüler olarak taşın altına elimizi soktuk. Biz de 15 Temmuz Cumartesi günü bütün minibüslerimiz ile vatandaşları gideceği yere kadar ücretsiz taşıyacağız. Bu vatan, bu bayrak bizim, bu uğurda elimizden ne gelirse yapacağız. Cumartesi günü sabah saat 05.00’ten akşam saat 22.30’a kadar ücretsiz taşıma yapacağız. Şirinevler Yayla’dan Bakırköy’e vatandaşlarımızı bedava taşıtacağız” dedi.