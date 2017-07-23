Minibüs ile otomobil çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Kutlu idaresindeki 02 HE 428 plakalı otomobille Servet Demirtaş idaresindeki 01 DNR 37 plakalı minibüsle Yavuz Selim Mahallesi Arzumkent Kavşağında çarpıştı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan araçların alev almaması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda çalışma yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.