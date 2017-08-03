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Minibüs ile otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile minibüsteki bir yolcu yaralandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:10
Minibüs ile otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi kavşağında meydana geldi. S.T. idaresindeki 67 LV 942 plakalı otomobil ile R.K. idaresindeki 74 BA 499 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü S.T. ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ç. yaralandı. Minibüsün sürücüsü R.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:10
  1. Zonguldak
  2. Çaycuma
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