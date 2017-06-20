Minibüs ağaca çarptı: 4 yaralı
İzmir'in Narlıdere İlçesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir minibüs yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.20 Haziran 2017 Salı 03:36
Kaza, bugün saat 23.00 sıralarında Ege Ordu Komutanlığı'nın ana nizamiyesi yakınlarında meydana geldi. Narlıdere'den Konak yönüne giden ve sürücüsü belirlenemeyen 64 AJ 132 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada minibüste bulunan Ali İlhan (34), Hüseyin Almaz (32), Murat Arlık ve Vekin Aygün yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.