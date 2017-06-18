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Mini etek giyen kadın mı suçlu yoksa ona bakan erkek mi? Mutlaka izleyin...

Bir erkek neden yoldan geçen bir kadına bakar? Hele ki yanında eşi sevgilisi varsa neden böyle bir saygısızlığı yapar? Suçlu kim? Erkekler kadınları bakışlarıyla taciz ederken kadınlar kıyafetleriyle erkekleri tahrik mi ediyor? Hayalhanem ekibinin gerçekleştirdiği sokak röportajında vatandaşlar bakın bu konuya ne nedi...

18 Haziran 2017 Pazar 22:43
Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 22:43
  1. Mini etek giyen kadın
  2. ona bakan erkek
  3. hangisi suçlu
  4. Hayalhanem
  5. sokak röportajı
  6. göz zinası
  • FerdiFerdi12 sa önce
    Suçlunun en çok olanı kadındır
  • deligadirdeligadir14 sa önce
    buyrun bu da link http://www.haberself.com/h/42688/
  • EmreEmre15 sa önce
    Orda herkes kim kime dum duma avrupada bir kiz erkek arkadasiyla iliskiye girmezse tecrubesiz olarak algilaniyor sende bunu acikla
  • AbdullahAbdullah15 sa önce
    Kim dedi az? Sen nerenle okuyorsun bilgileri. Avrupalıları bizzat tanirim.Kimin eli kimin cebinde. . Ayrıca fazla tecavüze gerek te kalmıyor kadın kendiliğinden veriyor. . Adına da tek gecelik heves diyorlar.Ha ayrıca onlarda ellemeksürtünmektaciz olayından çıkmış zaten.. hafif kalıyor. . Bazıları neredeyse yüzde 10 tepki veriyor bu durumda .. Neyse .. fazla özleniyorsunuzşu gavurlara..
  • HamdiHamdi15 sa önce
    Çünkü orada zina hat safhada, istediklerinde her haltı kolayca ettikleri için artık gözleri doymuş ve bir nevi köpekler gibi diyebiliriz. Burada ise tam gavur olamamış; Müslüman da kalamamış bir garip nesil, onlar gibi görünüp onlar kadar zinaperest seviyeye ulaşamadığından, oradaki köpekler misali her canı istediğinde her haltı yiyemediği için tahrik seviyesi daha etkili. Gayet anlaşılır oldu değil mi?
  • AhmetAhmet16 sa önce
    Ey akit hayalhanem in videolarını haber olarak yayınlamayın.bunlar kaş yapayım derken göz çıkarıyor.
  • ElvanElvan16 sa önce
    Mini etek giyen kadın suçlu ise eğer söyler misiniz Avrupa'da daha çok açık giyinen bayan var orda neden taciz vakaları daha az bınu da açıklar mısınız.
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