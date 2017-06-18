Mini etek giyen kadın mı suçlu yoksa ona bakan erkek mi? Mutlaka izleyin...
Bir erkek neden yoldan geçen bir kadına bakar? Hele ki yanında eşi sevgilisi varsa neden böyle bir saygısızlığı yapar? Suçlu kim? Erkekler kadınları bakışlarıyla taciz ederken kadınlar kıyafetleriyle erkekleri tahrik mi ediyor? Hayalhanem ekibinin gerçekleştirdiği sokak röportajında vatandaşlar bakın bu konuya ne nedi...
buyrun bu da link http://www.haberself.com/h/42688/
Emre15 sa önce
Orda herkes kim kime dum duma avrupada bir kiz erkek arkadasiyla iliskiye girmezse tecrubesiz olarak algilaniyor sende bunu acikla
Abdullah15 sa önce
Kim dedi az? Sen nerenle okuyorsun bilgileri. Avrupalıları bizzat tanirim.Kimin eli kimin cebinde. . Ayrıca fazla tecavüze gerek te kalmıyor kadın kendiliğinden veriyor. . Adına da tek gecelik heves diyorlar.Ha ayrıca onlarda ellemeksürtünmektaciz olayından çıkmış zaten.. hafif kalıyor. . Bazıları neredeyse yüzde 10 tepki veriyor bu durumda .. Neyse .. fazla özleniyorsunuzşu gavurlara..
Hamdi15 sa önce
Çünkü orada zina hat safhada, istediklerinde her haltı kolayca ettikleri için artık gözleri doymuş ve bir nevi köpekler gibi diyebiliriz. Burada ise tam gavur olamamış; Müslüman da kalamamış bir garip nesil, onlar gibi görünüp onlar kadar zinaperest seviyeye ulaşamadığından, oradaki köpekler misali her canı istediğinde her haltı yiyemediği için tahrik seviyesi daha etkili. Gayet anlaşılır oldu değil mi?
Ahmet16 sa önce
Ey akit hayalhanem in videolarını haber olarak yayınlamayın.bunlar kaş yapayım derken göz çıkarıyor.
Elvan16 sa önce
Mini etek giyen kadın suçlu ise eğer söyler misiniz Avrupa'da daha çok açık giyinen bayan var orda neden taciz vakaları daha az bınu da açıklar mısınız.