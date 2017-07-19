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Minareye çıkıp atlayacağını söyledi, eşi böyle bağırınca indi!

Şanlıurfa’da cami minaresine çıkıp atlayacağını söyleyen 42 yaşındaki Hasan Savli, olay yerine yalın ayak gelen dini nikahlı eşi Halime Er'in barışma sözü vermesi üzerine intihar girişiminden vazgeçti.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:05
Minareye çıkıp atlayacağını söyledi, eşi böyle bağırınca indi!

Akşam saatlerinde mekez Karaköprü İlçesi'nin Şenevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda işsiz olduğu belirtilen HASAN Savli, dini nikahlı eşi Halime Er'in kendisinden ayrılması üzerine Resul-i Ekrem Cami'nin minaresine çıktı. Savli, Halime Er’in kendisini affetmemesi durumunda aşağıya atacağını söyledi. Minaredeki Savli'yi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ise atlama ihtimaline karşı branda açtı.

Savli'yi ikna etmek için müzakerece bir polis görevlendirerek minareye çıktı. Bu sırada Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki sığınma evine yerleşen Halime Er, 2 çocuğuyla olay yerine yalın ayak geldi. Minaredeki nikahsız eşi Savli'ye aşağıya inmesi için sık sık ‘Seni seviyorum’ diye bağırdı. Halime Er, çocuklarıyla birlikte bir daha kendisinden ayrılmayacağına dair söz vermesi üzerine ikna olan Hasan Savli, ikna olup polisler eşliğinde minareden indirildi. Savli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:05
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