Mimarlar Odası'na büyük şok! "Siyaset var, icraat yok!"

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Can Şimşek’in de aralarında bulunduğu asil ve 8 yedek üye istifa etti.

Genel merkez ile uyuşmazlıklar nedeniyle istifa kararı alan yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı da aldı.

İstifa gerekçesi, Can Şimşek tarafından okunurken, Mimarlar Odası Genel Merkezi'ne sitem edildi:

"İKTİDARIN YETKİLERİ ELİNE GEÇSE BUGÜNLERİ MUMLA ARATIR"

"Siyasal İktidarı, sürekli olarak "Dikta ve Biat" kavramları üzerinden eleştiren Genel Başkan, 4 dönemlik iktidarının en azından bizim deneyimlediğimiz son ikisinde, örgütü eleştirdiği anlayıştan çok da farklı bir şekilde yönetmemiş ve hatta siyasal iktidarın yetkileri kendisinde olsa bu günleri mumla aratacağının sinyallerini ziyadesiyle vermiştir.

"SİYASET TÜM FAALİYETİN ÖNÜNE GEÇTİ"

Genel Başkanın bir meslek örgütünün olmazsa olmazı olarak gördüğümüz siyasi eleştirileri; tüm faaliyetinin önüne geçmiş ve meslek örgütünü bir siyasi örgütlenme gibi görme ve kendi ideolojisini örgüte mal etme yanılgısına düşmesine neden olmuştur.

"MESLEK ADINA HİÇBİR ÇALIŞMA YAPILMADI"

Zira Meslek örgütümüzün meslek alanımızı sağlıklaştırmak adına Genel Merkez düzeyinde neredeyse hiçbir çalışması olmamıştır.

"MİMARLIK ORTAMINA ZERRE KATKISI OLMAYANLARA TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Kısaca özetlemeye çalıştığımız bu durum aşağıda adı geçen yönetim kurulu üyeleri olarak istifamıza vesile olmuştur. Şubemizin Merkez Yönetimince yok sayılmasına, 4 dönemdir aynı makamda oturup mimarlık ortamına zerre katkısı olmayanların Yönetim Kurulumuz nezdinde Şubemizi ezmeye çalışmasına artık tahammülümüz kalmamıştır."