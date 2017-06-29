Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mimarlar Odası'na büyük şok! "Siyaset var, icraat yok!"

Bursa yönetimi istifa gerekçelerinde Mimarlar Odası'nın meslek alanında hiçbir çalışma yapmadığına, siyasi kuruma dönüştüğüne dikkat çekti.

29 Haziran 2017 Perşembe 17:35
Mimarlar Odası'na büyük şok! "Siyaset var, icraat yok!"

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Can Şimşek’in de aralarında bulunduğu asil ve 8 yedek üye istifa etti.

Genel merkez ile uyuşmazlıklar nedeniyle istifa kararı alan yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı da aldı.

İstifa gerekçesi, Can Şimşek tarafından okunurken, Mimarlar Odası Genel Merkezi'ne sitem edildi:

"İKTİDARIN YETKİLERİ ELİNE GEÇSE BUGÜNLERİ MUMLA ARATIR"

"Siyasal İktidarı, sürekli olarak "Dikta ve Biat" kavramları üzerinden eleştiren Genel Başkan, 4 dönemlik iktidarının en azından bizim deneyimlediğimiz son ikisinde, örgütü eleştirdiği anlayıştan çok da farklı bir şekilde yönetmemiş ve hatta siyasal iktidarın yetkileri kendisinde olsa bu günleri mumla aratacağının sinyallerini ziyadesiyle vermiştir.

"SİYASET TÜM FAALİYETİN ÖNÜNE GEÇTİ"

Genel Başkanın bir meslek örgütünün olmazsa olmazı olarak gördüğümüz siyasi eleştirileri; tüm faaliyetinin önüne geçmiş ve meslek örgütünü bir siyasi örgütlenme gibi görme ve kendi ideolojisini örgüte mal etme yanılgısına düşmesine neden olmuştur.

"MESLEK ADINA HİÇBİR ÇALIŞMA YAPILMADI"

Zira Meslek örgütümüzün meslek alanımızı sağlıklaştırmak adına Genel Merkez düzeyinde neredeyse hiçbir çalışması olmamıştır.

"MİMARLIK ORTAMINA ZERRE KATKISI OLMAYANLARA TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Kısaca özetlemeye çalıştığımız bu durum aşağıda adı geçen yönetim kurulu üyeleri olarak istifamıza vesile olmuştur. Şubemizin Merkez Yönetimince yok sayılmasına, 4 dönemdir aynı makamda oturup mimarlık ortamına zerre katkısı olmayanların Yönetim Kurulumuz nezdinde Şubemizi ezmeye çalışmasına artık tahammülümüz kalmamıştır."

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 17:35
  1. Mimarlar Odası Bursa Şubesi yönetiminden toplu istifa
  2. tmmob
  3. mimarlar odası
  4. can şimşek
  5. bursa
  6. en son haber
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e olay gönderme
    1. Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e..
    2. Mehmetçikten duygulandıran bayrak..
    3. Cumhurbaşkanlığı'ndan Almanya açıklaması
    4. Özbek'den flaş Sneijder açıklaması
    5. Bu kazalardan yara almadan kurtuldular!
    6. Mimarlar Odası'na büyük şok! "Siyaset..
    7. Türk askeri Kıbrıs'tan çekilecek mi?..
    8. Büyük sır! Türkiye'de bulundu
    9. Devasa iş makineleri işte böyle..
    10. Şehit olan kahraman özel harekatçı 15..
    11. Elektriğe zam yapılacak mı? EPDK'dan..
    12. Belediye duyurdu! 3 ay bedava
    13. Cumhurbaşkanlığı: Eksik ama olumlu bir..
    14. Türkiye'den Almanya'ya sert tepki: Bu..
    15. Galatasaray yeni transferini resmen..
    16. Tüneller nasıl yapılıyor?
    17. Öldürülen yılanın karnından çıktı!
    18. Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!
    19. EPDK açıkladı! Elektriğe zam var mı?
    20. Devlet Bahçeli kararını verdi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...