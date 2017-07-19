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Milyonluk vurgun yapan çete enselendi

İstanbul'da, yasadışı yollarla bahis sitesi kuran çete, polis ekiplerinin 4 aylık takibi sonucu çökertildi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:31
Milyonluk vurgun yapan çete enselendi

Kurulan illegal bahis sitelerinin, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki ofislerde yönetildiğini tespit eden ekipler, söz konusu adreslere baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında 27 kişi gözaltına alınırken, ofislerde yüzlerce hesap kartı, yasadışı yollarla kurulan sitelerin yönetildiği bilgisayarlar ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Kurulan yasadışı bahis sitelerinden elde edilen paraların, baskın düzenlenen ofislerde bulunan hesap kartlarına aktarıldığı ortaya çıktı.

8 HESAP KARTI İNCELENDİ, 66 MİLYON TL ELE GEÇİRİLDİ

Farklı bankalardan açılan 8 hesap kartına 1 ayda 66 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi. Şebekeye ait yüzlerce hesap kartının incelenmeye devam edildiği öğrenildi. Polis yetkilileri, çetenin bir aylık kazancının bir milyar lirayı bulabileceğini tahmin ediyor.

ŞEBEKE LİDERİ SİVAS'TA YAKALANDI

Şebeke lideri olduğu tespit edilen Veysel Ş., Sivas'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis, şebeke liderine ait süper lüks araçlara da el koydu.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇEKERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Yasadışı yollarla kurulan bahis sitelerine yatırılan yüklü paraları, şebeke üyelerinin bankadan çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, çantalarla gelen çete üyelerinin vezneden yüklü miktarda para aldıkları görülüyor.

27 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis tarafından yakalanan ve adliyeye sevk edilen 27 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:31
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