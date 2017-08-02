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Milyonluk vergi kaçağına operasyon!

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu’nca İstanbul, Çanakkale, Denizli gibi birden fazla ilde 55 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı

02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:13
Milyonluk vergi kaçağına operasyon!

İstanbul Kaçakçılık Bürosu Savcısı Sami Şahin, daha önce satılmış şarap şişelerinde kullanılan bandrollü kapüşonların, yeni şarap şişelere takılarak satış yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Firmaların devletten bu yöntemle milyonluk vergi kaçırdığı belirlendi.

Yapılan çalışmalar ardından İstanbul, Denizli, Çanakkale gibi birden fazla ilde bulunan 55 ayrı adresteki şarap fabrikalarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Piyasaya sürmek üzere hazırlanan binlerce şişe şaraba el konuldu.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:13
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  • ismailismail1 sa önce
    Hemoroid hastalığı genetikleşmiş bir hâl almıştır.S.BAKANLIĞI derhal önlem almalıdır. Nasıl böbrekler iflas edince diyalize gidiyoruz buhastalık karaciğerin tahrip olması ile başlar ve tedavisinde olumlu bir gelişme yoktur
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