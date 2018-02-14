Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Teklif kabul edilirse emeklilerin ek ödemesi 2 kat artacak

Emeklilere her ay verilen yüzde 4-5’lik ek ödemenin yüzde 8’e çıkarılması milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. Artış, SSK ve Bağ-Kur’luya 28-179 TL zam getirecek.

14 Şubat 2018 Çarşamba 08:34
Teklif kabul edilirse emeklilerin ek ödemesi 2 kat artacak

Emeklilere her ay net maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemenin artırılması gündeme geldi, milyonlar heyecanlandı. Halen maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödeme için Türkiye Emekliler Derneği'nin "En az yüzde 8 olsun" teklifine, ilgili bakanlıkların vereceği yanıt merakla bekleniyor.

Talep hayata geçerse, emeklilerin gelirinde 28 ile 179 lira arasında artış yaşanacak. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin oranı, maaşa göre değişiyor. Bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor.

Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, emeklilerin ek ödemelerinde 2 kata varan artış yaşanacak. Halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira. Bu maaşı alan emeklinin eline aylık 46,78 lira ek ödeme geçiyor.

Oran yüzde 8'e çıkarılırsa, bu emeklinin ek ödemesi 74,85 liraya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 25 kuruş. Bu maaşı alan emekliye halen aylık 179,24 lira ek veriliyor. Ek ödeme, oran yüzde 8'e çıkartılırsa, 358,48 liraya yükselecek.

BORÇ BİTECEK, AYLIK GELECEK

Prim borcu olan Bağ-Kur'lulara krediyle emeklilik imkanı için SGK ve Ziraat Bankası protokol imzaladı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Prim borcunu ödemesi halinde emekli olabilecek esnafımıza yönelik bu protokol, askerlik ve doğum borçlanması yaptığı takdirde emekli olma hakkına sahip olanları da kapsıyor. Durdurulan sürelerinin ihya edilmesi halinde yaşlılık aylığı bağlanmaya hak kazanacaklar da protokol kapsamında" dedi. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı da Bağ-Kur'lulara yüzde 1.28 faiz oranı ve 48 ay vadeyle kredi imkanı sağlandığın belirtti. Kredinin ödemesi, emekli aylığıyla yapılacak.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 08:34
  1. emekli
  2. ek ödeme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım'dan 'Kardak' açıklaması
    1. Yıldırım'dan 'Kardak' açıklaması
    2. ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    3. 08.14'te deprem oldu! Büyük korku..
    4. Sultan 2. Abdülhamid Han’ı..
    5. FETÖ'nün saray yavrusu malikanesine el..
    6. Azerbaycan'dan flaş haber! Türkiye'den..
    7. İlber Ortaylı çok sinirlendi: Bunlar..
    8. Aydın'daki kazada şok eden detay!..
    9. 2 havalimanı 8 milyon yolcu ağırladı
    10. Amerika'dan PYD'ye yeni kılıf:..
    11. Genç kız sokak ortasında yanarak öldü
    12. Başbakan Yıldırım: Henüz delil ve..
    13. Kırmızı bültenle aranan Müslim bakın..
    14. ‘Bu yıl Türkiye’ye turist sayısında..
    15. Valide Sultan'ın bu seferki..
    16. Çalışan anneye müjdeli haber
    17. İkinci elde yeni dönem başladı
    18. Faiz, konutun cellatı gibi oldu
    19. Yaşını küçülttü, kardeşiyle arasında 2..
    20. ‘Kanatlıdaki şans kaçmasın’
    ABD, Rus tankını vurdu
    ABD, Rus tankını vurdu
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...
    Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...