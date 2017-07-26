Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Milyonları ilgilendiriyor… Gözler ağustos ayında!

Memura ve memur emeklisine bayramlarda ikramiye verilmesi Ağustos’ta karara bağlanacak. Memur-Sen’in talebi bin 915 TL... İkramiye hayata geçerse, SSK-Bağ-Kur emeklileri de yararlanacak.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:38
Milyonları ilgilendiriyor… Gözler ağustos ayında!

Ağustos ayında gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmelerinde memurlara ve memur emeklilerine yönelik çok sayıda talep karara bağlanacak. Bunlardan biri de Ramazan ve Kurban bayramlarında memurlara ve memur emeklilerine ikramiye verilmesi olacak.

MÜJDE BEKLENİYOR

Hem Memur-Sen'in hem de Türkiye Kamu- Sen'in talepleri arasında yer alan ikramiye hayata geçerse, toplam 5.1 milyon memur ve memur emeklisine Kurban Bayramı öncesinde önemli bir müjde gelmiş olacak. Memurlar ve memur emeklileri için bayram ikramiyesinin hayata geçirilmesi, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de umut olacak.

Memur-Sen'in 2 yıl önce gerçekleştirilen toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Eğer bayram ikramiyesi kabul görürse, uygulama SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de genişletilebilecek. Böylece emekliler, promosyon gibi bir ek gelire daha kavuşacak.

Yılda 2 kez Ramazan ve Kurban bayramlarında toplu para alabilecek. Memurlara ve emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi yıllardır gündemde. Konfederasyonlar, 2018 ve 2019 yıllarında memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin belirleneceği 4. dönem toplu sözleşmede bayram ikramiyesini öncelikleri arasına aldı.

Memur- Sen, Ramazan ve Kurban bayramlarında dini bayram ikramiyesi verilmesini, tutarın da bin 915 lira olmasını masaya taşıyacak. Karar merakla bekleniyor.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:38
  1. emekli
  2. ikramiye
  3. SSK
  4. memur
  5. Ramazan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mogherini, 'Türkiye'ye karşı sert tavır alınsın' diyenleri şok etti!
    1. Mogherini, 'Türkiye'ye karşı sert..
    2. Akın İpek tonlarca altını kaçırmış!
    3. 'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
    4. Dün TSK paylaştı, kısa süre sonra..
    5. TRT’yi himmetle haraca bağladılar! Tam..
    6. Suriye'de yeni bombardıman oldu! İlk..
    7. Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'dan..
    8. Amerika silahları bir DEAŞ’ta, bir..
    9. Bankamatik mimarının 350 bin liralık..
    10. ABD'de Cumhuriyetçilerin ilk sağlık..
    11. Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı..
    12. Dünya devlerinden 3. Havalimanı'na akın
    13. ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı
    14. Olay yerine gidenler gözlerine..
    15. Erdoğan ile bizzat görüştü… İşte..
    16. İstanbul Şişli’de istinat duvarı çöktü!
    17. Emenike'ye 3 dakika yetti
    18. Darbeci FETÖ'ye büyük operasyon!..
    19. Donald Trump'tan FED ve Yellen..
    20. Başbakan yardımcılarının görev..
    ABD'den S-400 şantajı!
    ABD'den S-400 şantajı!
    Gülen'in şok fotoğrafı ortaya çıktı!
    Gülen'in şok fotoğrafı ortaya çıktı!
    Orgeneral Abdullah Recep: Elimin tersiyle ittim!
    Orgeneral Abdullah Recep: Elimin tersiyle ittim!
    Harun Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp
    Harun Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp